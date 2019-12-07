Россия нашла способ обмануть WADA

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

Из-за санкций сборная России поедет на Олимпиаду под другим названием. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передает ТАСС.

Виной стало ожидаемое решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Из слов Поздянкова понятно, что российские спортивные чиновники не сомневаются: 9 декабря WADA заявит, что сборную России необходимо отстранить от Олимпиады.

«Российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация», — заявил Поздняков.

По его словам, Олимпийский комитет России готов предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр.

«Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России», — сказал глава ОКР.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Неприятности российских спортсменов начались после побега в США Григория Родченкова , бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA. Предатель заявил, что в России государство разработало допинговую программу. Местожительство Родченкова контрразведка США держит в секрете.