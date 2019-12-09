Россию могут полностью отстранить от ОИ

Россию могут полностью отстранить от Олимпиад

Всех российских спортсменов следует отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 и 2022 годов. Об этом, как сообщает ВВС , сказано в заявлении членов комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Несколько недель назад, как сообщал «Рамблер», комитет WADA по соответствию обвинил власти России в попытке путем манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории скрыть прием спортсменами запрещенных препаратов.

Комитет рекомендовал исполнительному комитету WADA наказать Россию в том числе тем, что чистым местным спортсменам будет позволено участвовать в международных соревнованиях исключительно под нейтральным флагом. Рассмотрение рекомендаций запланировано на 9 декабря.

Между тем в заявлении комитета атлетов WADA, распространенном вчера, сказано, что большинство членов комитета, девять из 17-и, единственным правильным решением считают полное отстранение всех российских спортсменов от участия в Олимпиадах в Токио и Пекине. Иначе, уверены члены комитета, власти России не перестанут совершать «акты обмана, мошенничества и коррупции».