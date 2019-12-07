На саммите МОК потребовали наказать Россию

Участники саммита МОК осудили виновных в манипулировании данными московской лаборатории

Участники олимпийского саммита осудили лиц, ответственных за манипулирование данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийский саммит прошел в субботу в Лозанне.

"Участники дискуссии решительно осудили лиц, ответственных за манипулирование данными базы московской антидопинговой лаборатории до их передачи WADA в январе 2019 года. Было решено, что это нападение на спорт и что эти действия должны привести к самым жестким санкциям в отношении виновных. Участники подчеркнули, что в конечном итоге должно быть достигнуто полное правосудие, чтобы виновные были надлежащим образом наказаны, а невиновные — полностью защищены", — говорится в релизе.

Участники саммита поприветствовали решение МОК дополнительно выделить $10 млн на борьбу с допингом. Также МОК выделит $2,5 млн на исследовательскую программу, чтобы полностью реализовать некоторые проекты, в числе которых генетическое секвенирование и тестирование пятен сухой крови. Кроме того, МОК предложил усилить следственные полномочия департамента расследований WADA.

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг.

В связи с результатами расследования комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования.

Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию 9 декабря на заседании в Лозанне.