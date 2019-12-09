«У Родченкова был доступ в базу данных»

Титов не уверен, что Родченков не входил в базу данных

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики и глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов высказался по поводу допинг-скандала, передают "Известия". Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло изменения в предоставленной Россией базе данных Московской лаборатории. В связи с этим, в ноябре комитет по соответствию рекомендовал дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, отечественные спортсмены лишатся на четыре года возможности выступать на международных соревнованиях. По словам Титова, специалисты WADA используют в качестве эталонной ту базу, которую украл бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков "У Родченкова на протяжении долгого времени сохранялись пароль и доступ к ней. Нас обвиняют в том, что мы влезали в эту базу данных. Но где гарантия, что Родченков в нее не влезал? Например, я не видел ни одного отчета специалистов по вопросу возможных манипуляций с базой данных", — заявил вице-президент. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предложил предоставить необработанные данные Московской лаборатории.

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