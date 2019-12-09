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«Хочу, чтобы Россию полностью отстранили». На Западе ждут приговора от ВАДА 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Хочу, чтобы Россию полностью отстранили»
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Самуэльссон требует полной дисквалификации России. С ним согласны не все.
"У Родченкова был доступ в базу данных"
День Х. Судный день. Можно называть 9 декабря 2019 года как угодно. Но никакие пафосные эпитеты не выразят истинную значимость этого дня для российского спорта. Исполком ВАДА в Лозанне решит, что будет с нашим спортом в ближайшие четыре года. Мнения относительно того, как стоит наказать Россию, разделились. Кто-то требует самых жёстких санкций, а кто-то уверен, что российские атлеты в очередной раз пострадают ни за что. Но все они сходятся в одном — избежать наказания уже не получится.

Себастиан Самуэльссон, биатлонист сборной Швеции, олимпийский чемпион

«Я рассчитываю на то, что в ВАДА последуют правилам и рекомендациям Комитета по соответствию. Я хочу, чтобы Россию полностью отстранили от международных соревнований. Я полностью согласен с этим и уверен, что они должны сделать так. Если в ВАДА не отстранят Россию, это будет чрезвычайный случай, что-то выходящее за рамки разумного. Россию уже отстраняли и должны отстранить и сейчас».

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор

«Я ничего хорошего не жду от Исполкома ВАДА. После открытого письма Алишера Усманова я понимаю, что нас будут бить по рукам и ногам. Но давайте подождём страшных новостей. А вдруг нас всех простят и дадут премию в миллиард долларов? Но если серьёзно, то будет либо плохо, либо очень плохо».

Виталий Норицын, старший тренер женской сборной России по биатлону

«Вы удивитесь, но спортсменки действительно про это не читают. Недавно на собрании я сказал об этом, а они на меня так удивлённо посмотрели, не понимая, что произошло. Новостные сайты в команде особо никто не читает. Вот биатлонистки и спрашивали меня, почему 9 декабря 2019 года — такой важный день для российского спорта и почему мы вдруг его ждём. С тренерами, конечно, мы это обсуждаем, но понимаем, что от нас здесь уже ничего не зависит. Будем ждать решения. Конечно, не хотелось бы пойти по пути лёгкой атлетики и выступать без флага. Остаётся надеяться на лучшее».

Анатолий Хованцев, главный тренер сборной России по биатлону

«Это важный и непредсказуемый вопрос. Против России слишком много голосов в медийном пространстве. Боюсь, что это может повлиять на итоговое решение ВАДА. Во всяком случае я думаю, что спортсменов не отстранят и они продолжат соревноваться. Возможно, отстранят тех, кто был на Олимпиаде в Сочи. У нас тогда под угрозой будут Дима Малышко и Женя Гараничев».

Яков Фак, биатлонист сборной Словении, двукратный чемпион мира

«Как спортсмен я хочу, чтобы все выступали чистыми. И здесь совершенно не важно, к какой стране могут применить санкции. У нас в Словении тоже были проблемы с допингом у некоторых спортсменов. И, знаете, это очень плохое чувство, когда в твоей команде такое случается. Я надеюсь, что в ВАДА примут адекватное и справедливое решение. Если у России отберут флаг, будет очень странно видеть российских биатлонистов в нейтральных цветах. Каждая страна добавляет свои уникальные цвета в спорте. Я хочу, чтобы все выступали под своими флагами».

Зигфрид Мазе, тренер сборной Норвегии по биатлону

«Честно говоря, полностью отстранять Россию — это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам, должны быть изолированы. Но при чём здесь молодые атлеты? Такое решение много чести агентству не сделает. Не могу представить биатлон без российского флага. Я расстроюсь, если Россию дисквалифицируют».

Наше мнение

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»
«Шансы, что Исполком ВАДА согласится с рекомендациями комитета по соответствию ВАДА, очень велики. Так бывает практически всегда и рассчитывать на то, что для России сделают исключение очень наивно. Даже самые отчаянные оптимисты понимают, что дело плохо. Тем не менее, я считаю, что возможные санкции против России — перебор, который выходит за все грани разумного. Ранее уже были случаи полного отстранения целой страны от участия в международных соревнованиях. Германия пропускала Игры за инициирование мировых войн, Афганистан отстраняли из-за талибана, ЮАР — за политику апартеида. А теперь сравните это с манипуляциями данными Московской лаборатории в России. Немного не равноценные нарушения, не так ли? Тем более, что никаких внятных доказательств мы до сих пор не получили. И если в ВАДА не предоставят их в открытом доступе, это спровоцирует прецедент, с помощью которого можно творить всё что угодно в мировом спорте».
Мнение болельщиков
andru55
«Я вообще не удивлюсь, если отстранят. Потому что это чистая подстава против русских. Здесь играют бабки да политика».
alex-zenit-1984
«Бойкотировать нужно — сами приползут… А все соревнования без нас станут неполноценными. Там ещё, глядишь, другие подтянутся, тот же Китай. И будет как при СССР — наш спорт и их спорт». Rteterte Самая здравая позиция у Самуэльссона.
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Комментарии 54 
Теги:
Зимние виды спорта , Статьи , Виталий Норицын , Яков Фак , Алишер Усманов , Александр Говоров , Анатолий Хованцев , Дмитрий Губерниев , Зигфрид Мазе , СБОРНАЯ РОССИИ
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