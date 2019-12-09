Медведев отреагировал на решение WADA об отстранении РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, Россия должна обжаловать эту резолюцию.
«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — подчеркнул глава правительства.
В то же время Медведев признал, что в отечественном спорте существуют проблемы с допингом, и это «невозможно отрицать».
Ранее WADA призвала Россию извиниться за допинговые манипуляции, проводимые в Московской антидопинговой лаборатории. Вице-президент организации Линда Хеллеланд назвала эту ситуацию «самым большим скандалом, который был в мировом спорте».
9 декабря исполком организации отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров. РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.