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Россию лишили права участвовать в Олимпиадах 

Рамблер 1 час назад
«Все плохо»: WADA решила судьбу российского спорта
Фото: РИА Новости
Россия потеряла право участвовать в Олимпиадах и спортивных чемпионатах мира на четыре года. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", — сказано в сообщении.
На тот же срок Россия была лишена права подавать заявки на проведение чемпионатов мира и права принимать мировые первенства, а российские государственные служащие и руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов России — посещать международные спортивные мероприятия.
«Хочу, чтобы Россию полностью отстранили»
Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Таким образом исполком WADA принял рекомендацию своего комитета по соответствию. Комитет дал ее, как сообщал «Рамблер», несколько недель назад по той причине, что счел власти России виновными в попытке скрыть прием допинга местными спортсменами. В комитете убеждены, что с этой целью Россией были совершены манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вчера другой комитет WADA, комитет атлетов, распространил заявление, в котором призвал Всемирное антидопинговое агентство отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 и 2022 годов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 1068 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Зимние виды спорта
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