Родченков оценил решение WADA по России

Родченков заявил, что Россия понесет заслуженное наказание за многолетние грехи в сфере допинга. Он отметил, что Россия «жульничала» слишком долгое время, а «криминальная деятельность» спортивных чиновников поддерживалась на высшем уровне и являлась инструментом внешней политики РФ.

«Пусть каждая коррумпированная нация, которая пытается играть по незаконным конспектам России, прислушается к сегодняшнему монументальному решению», — цитирует заявление Родченкова Sport.24.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.