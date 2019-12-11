Комиссия WADA намерена избавиться от россиян на Олимпиаде

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Представители комиссии заявили британскому изданию, что намерены добиваться полного отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр и чемпионатов мира, и готовы обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CIS) с просьбой ужесточить санкции.

«Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления», — цитирует члена комиссии спортсменов WADA Викторию Аггар издание.

Окончательное решение о подаче иска в суд члены комиссии намерены принять сегодня после телефонной конференции. По их словам, WADA проигнорировало призывы половины комитета о запрете всем российским спортсменам выступать на мировых соревнованиях и они опасаются, что Россия может выиграть апелляцию в CAS.