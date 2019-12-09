В РУСАДА отреагировали на отстранение России

В РУСАДА отреагировали на четырехлетнее отстранение России

«Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», — сказала Пахноцкая.

9 декабря исполком организации отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров. РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права участвовать в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали эту позицию. При этом в организации отметили, что это не должно коснуться «чистых» спортсменов.