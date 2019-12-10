«Это настоящая катастрофа»: Фетисов о решении WADA

Овечкина разозлило решение WADA по России

Капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина расстроило решение WADA об отстранении России от Олимпиады в Токио в 2020 году, сообщает «Российская газета» . Негативные эмоции российский спортсмен выплеснул в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Накануне, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.

Овечкин заявил, что огорчён решением спортивных функционеров, но выразил надежду на то, что все наладится.

«Это печальные новости. Я расстроен тем, что люди, которые так усердно работают, не могут выступать на Олимпиаде. У нас еще много времени до Олимпиады, чтобы понять, что лучше сделать. Надеюсь, все будет хорошо», — заявил хоккеист.

Автор статьи в «Российской газете» полагает, что злость от решения WADA Овечкин выплеснул в матче против «Коламбуса», в котором прервал безголевую серию игр. В начале третьего периода капитан «Вашингтона» сумел отправить шайбу в ворота соперника. Впрочем, от поражения команду из столицы США это не спасло. «Коламбус» одержал победу со счетом 5:2.