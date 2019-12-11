«Есть надежда»: Реакция Фетисова на решение WADA по РФ

«Есть надежда»: Фетисов прокомментировал решение WADA по России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею поделился своим мнением по ситуации с возможным отстранением наших спортсменов.

В Москве прошел особенный хоккейный матч: знаменитые олимпийские чемпионы дали мастер-класс для юных спортсменов в канун памятной даты — 101 год со дня рождения Анатолия Тарасова

Главный арбитр встречи — президент Международной федерации хоккея Рене Фазель , который одним из первых вступился за российский спорт в спорах с WADA . Свое мнение по ситуации с возможным отстранением наших спортсменов высказал и Вячеслав Фетисов

«Есть надежда на то, что арбитражный суд в Лозанне сумеет смягчить все эти наказания, которые были озвучены. Очень важно сегодня получить то решение, которое даст возможность развиваться дальше. В противном случае, это будут непростые четыре года. Но самое главное — вернуть доверие международных структур», — сказал «Звезде» двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Ранее Рене Фазель заявил, что запланированный на будущий год чемпионат мира по хоккею состоится в нашей стране.