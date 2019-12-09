Россияне думают о смене спортивного гражданства

Глава РУСАДА о заключении WADA: решение необходимо принимать президенту

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что сейчас российские атлеты уже думают о смене спортивной юрисдикции.

«После этого решения [WADA — прим. ГМ] необходимо принимать решение президенту. Вопрос сейчас заключается в том, чтобы не пытаться политизировать ситуацию. Нам действительно нужны глобальные изменения.

Кроме того, что мы на пятый год кризиса, мы в него вошли ещё глубже, не менее важно, что наши спортсмены, которые уже пять лет с точки зрения участия, особенно лёгкой атлетики, они уже думают о смене спортивной юрисдикции. Должны прийти новые лидеры в спорт с высоким капиталом доверия, которым спортсмены поверят. Хватит уже «кошмарить» наш спорт, нужно дать спортсменам жить своей жизнью».

Сегодня исполком WADA лишил Россию на четыре года права участвовать в Олимпиадах и ЧМ. Помимо этого, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Также Всемирное антидопинговое агентство запретило госслужащим России и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны посещать международные спортивные мероприятия.