Россия обжалует решение WADA 

Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении страны от участия в крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что 19 декабря состоится заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), после которого можно будет обжаловать решение. Журова отметила, что необходимо бороться за российских спортсменов.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.
РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора российского агентства Маргарита Пахноцкая признала, что решение WADA было ожидаемым.