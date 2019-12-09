Россия обжалует решение WADA

Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении страны от участия в крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.