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Глава Минспорта отреагировал на санкции WADA против российского спорта 

Rambler News Service 7 часов назад
Глава Минспорта отреагировал на санкции WADA
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал введения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) против санкций против РФ. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия-24».
«Считаю — сам присутствовал на некоторых встречах наших экспертов с экспертами WADA — на все вопросы, на все те замечания, которые у них были, были получены ответы», — заявил Колобков.
При этом он подчеркнул, что WADA предоставила российским экспертам не всю информацию. Речь, в частности, о технических отчетах, которые появились на сайте WADA в пятницу утром.
«На те замечания, на те вопросы, которые были, наши эксперты давали вполне убедительные объяснения. К сожалению, они не были услышаны», — добавил министр.
В связи с этим Колобков подчеркнул, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть возможность оспаривания всего решения WADA и отдельных санкций.
9 декабря исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА соответствия Кодексу Всемирного антидопингового агентства. В ближайшие четыре года Россия не сможет принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также подавать заявки на их проведение. Кроме того, российские спортсмены лишены права участвовать в указанных соревнованиях под флагом России, а руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные мероприятия.
В течение 21 дня РУСАДА сможет оспорить решение WADA. В ноябре Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Как пояснили в организации, департамент разведки и расследований (I & I) WADA выявил несоответствия в данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года. Подчеркивалось, что после рассмотрения экспертами вопрос соответствия РУСАДА будет решаться «максимально быстро».
Доступ к базе данных московской лаборатории был открыт для антидопингового агентства в январе: база включала данные о проверках российских спортсменов с 2012 по 2015 год общим объемом 24 терабайта. Кроме того, WADA забрала 2,2 тыс. проб российских спортсменов за этот же период.
Данная проверка была основным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В 2015 году WADA приостановило аккредитацию российского антидопингового агентства (РУСАДА) в результате допингового скандала в легкой атлетике.
После этого до 2017 года забором проб российских спортсменов занималась Национальная антидопинговая организация Великобритании, однако в 2017 году РУСАДА, полностью сменившее руководство, получило право на самостоятельный забор проб.
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Комментарии 15 
Теги:
Зимние виды спорта , Павел Колобков , Минспорта , Всемирное антидопинговое агентство
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