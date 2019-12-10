Шнуров высмеял отстранение российских спортсменов 

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное решению Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
В своем стихотворении, используя ненормативную лексику, музыкант отметил, что не стоит «грустить от разлуки без скакалок и мячей» и призвал «сэкономить миллиарды» для студентов и врачей.
Шнуров также высказал мнение, что пока другие страны будут принимать участие в международных соревнованиях, Россия разработает новое вооружение.
«Вы пока мячи пинали, мы тут бомбу смастерили», — написал он.
«Рамблер» писал, что ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение признать деятельность РУСАДА не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал это решение политизированным, подчеркнув, что наказания не должны носить коллективный характер.