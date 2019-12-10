Шнуров высмеял отстранение российских спортсменов

В своем стихотворении, используя ненормативную лексику, музыкант отметил, что не стоит «грустить от разлуки без скакалок и мячей» и призвал «сэкономить миллиарды» для студентов и врачей.

Шнуров также высказал мнение, что пока другие страны будут принимать участие в международных соревнованиях, Россия разработает новое вооружение.

«Вы пока мячи пинали, мы тут бомбу смастерили», — написал он.