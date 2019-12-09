В Госдуме призвали бойкотировать ОИ-2020

«Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев», — сказал Толстой в эфире программы «Время покажет», комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержать предложенные комитетом по соответствию санкции в отношении РФ.

По мнению депутата, Россия должна занять жесткую позицию, которая выражается в бойкотировании ближайшей Олимпиады российскими спортсменами.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.