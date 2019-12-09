80 лет без Олимпиад: мрачный прогноз Валуева

По словам Валуева, это наказание повлечет за собой длительное отсутствие соревнований на территории РФ.

«После подачи заявки и ее принятия проходит достаточно много времени, чтобы подготовиться к ним. Значит, примерно 80 лет Россия будет без чемпионатов мира, без олимпиад», — сказал он «Звезде».

При этом Валуев отметил, что решение не является окончательным и будет оспариваться.

Экс-боксер также предположил, что некоторые из спортсменов, которые лишились права выступать под российским флагом, захотят сменить спортивное гражданство.

«Но, на мой взгляд, это странно, потому что можно испытывать неприятные чувства, выигрывая соревнования, но при этом не будет играть твой гимн, но это не будет означать, что ты не победитель самих соревнований», — отметил депутат.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.