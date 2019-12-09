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Бах: МОК делает все, чтобы Олимпиада-2020 была полностью свободной от допинга 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
МОК увеличит бюджет для борьбы с допингом
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) прилагает все усилия для того, чтобы Олимпиада 2020 года в Токио была полностью свободной от допинга. Об этом заявил в понедельник журналистам президент МОК Томас Бах после участия в заседании Генассамблеи ООН по теме "Спорт на благо всеобщего развития и мира".
"МОК придерживается политики нулевой терпимости в отношении допинга. Все наши усилия направлены на то, чтобы ловить нарушителей до соревнований", — подчеркнул Бах.
По словам Баха, именно с этой целью МОК выделил дополнительное финансирование в размере $10 млн на новую антидопинговую программу.
"Это нужно, чтобы Олимпиада-2020 была свободной от допинга", — сказал он.
В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
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Теги:
Зимние виды спорта , Томас Бах , Генассамблея ООН , Всемирное антидопинговое агентство
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