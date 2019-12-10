Путин ответил WADA

По словам президента России Владимира Путина, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России противоречит Олимпийской хартии и является политизированным. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать деятельность РУСАДА не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде в Токио. При этом российским спортсменам оставили возможность выступать без использования национальных флага и гимна.

Президент России Владимир Путин отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства носит коллективный характер и в его основе лежат «соображения политического характера».

«Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения — и все это понимают», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Париже.

Он также отметил, что такое решение WADA противоречит Олимпийской хартии и есть все основания подать в суд.