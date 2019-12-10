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Глава МПК поддержал решение WADA по России 

RT на русском 7 часов назад
Глава МПК поддержал решение WADA по России
Фото: © REUTERS / Carl Recine
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
«Мне хотелось бы поддержать решение WADA», — приводит слова Парсонса Kyodo.
Отмечается, что глава МПК отказался давать комментарий относительно участия российских спортсменов в летней Паралимпиаде в Токио, заявив что необходимо дождаться завершения всех апелляционных действий российской стороны.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева назвала убийственными санкции WADA в отношении России.
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Комментарии 4 
Теги:
Зимние виды спорта , Эндрю Парсонс , Елена Исинбаева , Всемирное антидопинговое агентство
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