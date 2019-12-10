«МОК просто боится президента России». На Западе разочарованы решением ВАДА

Зарубежные СМИ негодуют и требуют, чтобы россияне не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

Исполком ВАДА вынес суровое решение в отношении российского спорта, отстранив его на четыре года от международных соревнований. Однако на Западе считают это решение слишком мягким, а некоторые и вовсе называют смешным. За рубежом хотят видеть полное отстранение России от всех соревнований, где ни один российский атлет не смог бы принять участие даже в нейтральном статусе. Судя по всему, только полная изоляции российского спорта устроит зарубежную прессу.

When is a ban not really a ban? When Olympic officials are desperate not to anger Russia and Vladimir Putin. The farce continues … https://t.co/Dp0xnLnusv— Nancy Armour (@nrarmour) December 9, 2019

«Решение ВАДА — фарс»

Журналистка крупного американского издания USA Today Нэнси Армор уверена, что люди из МОК и некоторые чиновники ВАДА опасаются российских лидеров, в частности президента Владимира Путина , поэтому принимают неправильные решения.

«Тот случай, когда наказание вовсе не наказание. В МОК просто боятся президента России Путина. Всё это фарс. И он продолжается. Это не тотальная дисквалификация России, которую все хотят видеть, а очередной прогиб под российское правительство. Все мы понимаем, что русские всё равно будут выступать. Просто без флага и гимна. Россию надо наказать нормально и ввести такие санкции, чтобы Владимир Путин и его приближённые чётко поняли, что неуважение к мировому спорту должно иметь последствия. Если то, что сделала Россия, не попадает под тотальную дисквалификацию, то что тогда вообще попадает?»

«Обманщики»

Журналист The Gateway Pundit Эрик Блэр сразу обозначил своё отношение к происходящему. Заголовок его статьи звучит максимально просто: «Обманщики». И на этом фоне российский флаг. После этого Эрик попытался объяснить такую позицию, хотя мог бы и не утруждать себя.

«Правила гласят, что российский флаг и гимн не будут представлены на предстоящей Олимпиаде в Токио. Но проблема в том, что там всё равно будут российские атлеты. Россия, которую уже несколько раз ловили на обмане, всё равно продолжит выступать».

«Четыре года дисквалификации — этого недостаточно»

Американская биатлонистка Клэр Игэн , которая по совместительству является главой комитета спортсменов IBU, также раздосадована решением ВАДА и не верит, что Россия сделает правильные выводы из случившегося.

«Четыре года дисквалификации — этого недостаточно. Это не самое правильное решение, потому что те российские спортсмены, который смогут доказать свою чистоту, всё равно смогут выступать дальше под нейтральным флагом. Большой вопрос в том, поменяет ли произошедшее всю российскую систему, которая поощряет победу любой ценой и которая ставит допинг выше спортсмена».

«Худший скандал в истории»

Журналист британского издания The Mirror Алекс Спинк считает, что происходящее с Россией — фиаско для мирового спорта.

«Это худший скандал в истории спорта. Настоящее фиаско для огромной страны, которая обманывала всех и загубила сотни карьер. Россию обвиняют в серьёзных вещах и наказывают на четыре года. России дали возможность очистить себя и порочную систему, но вместо этого русские продолжили всё отрицать и стали подделывать документы».

«Отстранение России — просто завлекающий заголовок»

Журналист британского издания The Guardian выразил мнение, что за ярким заголовком о дисквалификации России за манипуляции с допинг-пробами следуют мелкие буквы, где всё не так идеально для тех, кто сражается за чистый спорт.