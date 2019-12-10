США обвинили в грубом вмешательстве в расследование WADA

Свищев: необходимо провести проверку на предмет системного употребления допинга в США

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт неоднократно призывал полностью отстранить российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.

"Поражает, с каким упорством глава USADA — антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, — продолжает нападать на Россию, — сказал Свищев. — В американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает и никто с этим не борется".

"Тайгарт никак не поймет, что ему лучше просто молчать на тему допинга. Вообще, как представитель страны, на территории которой скрывается настоящий допинговый преступник Родченков, может выступать с подобными заявлениями? Да, у них его называют "информатором", тогда как сам Родченков, в прошлом будучи главой московской лаборатории, и ответственен за допинговые махинации в России", — добавил Свищев.

"Слова Тайгарта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление. И за это, как я уже говорил, нужно жестко наказывать. Я считаю, WADA уже давно пора провести проверку на предмет системного употребления допинга в США. Думаю, если такая проверка будет независимой, то мы много интересного узнаем", — заключил парламентарий.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.