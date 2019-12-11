Незаконность решения WADA по России объяснили

Подозрения Всемирного антидопингового агентства в отношении всех без исключения российских спортсменов неоправданны, считает спортивный юрист из Германии Кристоф Вайшманн. Об этом он заявил телеканалу «Звезда»

По словам юриста, те спортсмены, которые неоднократно были протестированы в соответствии со стандартными процедурами и под наблюдением международных наблюдателей, заслуживают быть признанными чистыми без предъявления доказательств в суде.

По мнению Вайшманна, они должны быть допущены к соревнованиям так же, как и другие чистые спортсмены.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.