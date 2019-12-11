В США готовятся третировать российских спортсменов

Американские спортсмены намерены выражать протест, если на Олимпийских играх 2020 года на пьедестал почета будут подниматься россияне. Об этом пишет «НСН» со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, американские атлеты считают санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России недостаточно суровыми и выступают за полное отстранение российских атлетов от соревнований.

Издание утверждает, что американцы планируют демонстративно покидать церемонию награждения или жестами выражать свой протест, если на пьедестал почета будут подниматься российские спортсмены.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.