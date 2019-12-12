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Колобков: у России есть все основания оспорить решение WADA 

ТК «Звезда» + ещё 10 46 минут назад
Россия может оспорить решение WADA
Фото: ТК «Звезда»
Для оспаривания решения WADA в Спортивном арбитражном суде у российской стороны есть 21 день.
У России есть все основания для того, что оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
«Основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у WADA», — уточнил министр.
По его мнению, ответы есть на все вопросы и впереди еще целый процесс.
Все соревнования, как обычно, пройдут на высшем уровне, добавил Колобков.
В понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных спортивных мероприятиях. В течение 21 дня РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.
Накануне спортивный юрист из Германии Кристоф Вайшманн высказал мнение о том, что подозрения WADA против абсолютно всех российских спортсменов не справедливы.
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Комментарии 1 
Теги:
Зимние виды спорта , Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство
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