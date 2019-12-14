В WADA ответили России

WADA: Россия имеет право на проведение Евро-2020

Председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор подтвердил право России на проведение игр грядущего чемпионата Европы 2020 года. При этом чиновник отметил, что спортивным организациям следует придерживаться общего подхода для всех видов спорта.

Он объяснил, что в футболе европейское первенство — это важное событие, однако в других видах спорта соревнованиям такого уровня не придают столь большого значения.

По словам Тейлора, со стороны WADA к России были применены действительно очень жесткие санкции, ввиду которых она лишилась права проводить крупные соревнования, в том числе, чемпионаты мира. Как полагает Тейлор, это решение отнюдь не является мягким.

Ранее Вики Агген, обладательница бронзы Паралимпийских игр и чемпионка мира по гребле, заявила, что выходит из комиссии спортсменов WADA, так как считает наложенное на Россию наказание излишне мягким. Как считает спортсменка, более жесткие санкции благотворно отразятся на будущем молодых атлетов.

Напомним, ранее, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение об отстранении России от участия в международных турнирах, в том числе, Олимпиадах и мировых первенствах, в связи с выявленными организацией нарушениями антидопингового законодательства. Помимо этого, Россия не сможет принимать подобные соревнования. Дисквалификация будет продолжаться четыре года. РУСАДА было лишено лицензии на дальнейшую деятельность. В ближайшее время Россия намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд и обжаловать данное решение.