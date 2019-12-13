WADA раскрыло детали обвинений против России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило полный отчет Комитета по соответствию (CRC), в котором приводится детальное расследование возможных махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает «Коммерсант»

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом россиянам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Отчет Комитета по соответствию, на основании которого были введены санкции против российского спорта, состоит из 62 страниц. В нем отмечается, что изменения в базу данных московской лаборатории вносились даже непосредственно перед ее передачей представителям WADA. Так, эксперты WADA уверены, что не позднее 23 декабря 2018 года из базы были удалены логи за 2012–2014 годы. А в день, когда представители WADA получили доступ к базе, было удалено 200 файлов, отмечает газета.

Всего, согласно отчету, возникли вопросы по данным тестирования 145 атлетов. Однако изменениям или удалению подверглись около 15 тысяч файлов и папок. При этом стирались данные по тегам «Сочи», «2014» и «2015».

Манипуляции, по мнению экспертов, помогло обнаружить то, что при попытке выставить корректную дату была совершена ошибка и указан формат 01/08/2019 вместо 08/01/2019, в итоге в системе появилась дата за август 2019 года, который на тот момент еще не наступил.

В докладе описываются и российские ответы на вопросы WADA. Представители России отметили, что сервера, на которых работала база данных московской антидопинговой лаборатории, старые и нестабильные, у сотрудников не было инструкций по работе с базой, что вело к непреднамеренным ошибкам, и что удаление файлов является нормальным результатом ее функционирования.