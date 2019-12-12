В МИД выступили против политизации спорта

9 декабря в Лозанне состоялось заседание исполкома WADA, на котором было принято решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Также российским спортсменам было запрещено выступать под национальным флагом на крупных турнирах, а Россию лишили права принимать соревнования на ближайшие четыре года.

Захарова отметила, что Россия на протяжении многих лет становится объектом ряда политических кампаний. Она сравнила нынешнюю ситуацию с Олимпиадой-1980 в Москве, когда западные страны отказались принимать участие в соревнованиях.

"Против таких кампаний, точечных ли, глобальных ли, Россия выступает категорически против. Мы ведем эту работу на международных площадках. Мало того, это не только российская инициатива, которая никем не поддерживается", — приводит слова Захаровой РИА "Новости".