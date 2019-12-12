WADA предъявило России новые обвинения

Допинговый скандал в России отравил ситуацию в спорте и принес ему большие проблемы. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового комитета ( WADA Крэйг Риди , передает «Чемпионат».

«Что касается России, то во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы», — сказал Риди.

При этом он заявил, что удовлетворен решением WADA о санкциях в отношении России. По его словам, организация «ответственно и хорошо» справилась с ситуацией.

Риди отметил, что произошедшее должно стать уроком российским официальным лицам, которые своими действиями «наносят вред молодым людям в своей стране».

Крэйг Риди также оценил свои достижения на посту главы организации, который он намерен покинуть 31 декабря 2019 года.

По его словам, с момента его прихода на должность в 2014 году «спорт в России стал чище».

«Мы отстроили одно из самых крупных антидопинговых агентств в мире. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники. Мы больше знаем о науке, из которой они стараются извлечь выгоду», — заявил он.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.