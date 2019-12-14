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«Молодая гвардия» провела в Москве уличную акцию против решения WADA 

ТАСС + ещё 9 7 часов назад
«Молодая гвардия» провела акцию против решения WADA
Фото: РИА Новости
Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) провели в Москве акцию, в ходе которой призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пересмотреть решение в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель Московского городского отделения МГЕР Денис Аширов.
Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).
"Мы проводим акцию в поддержку чистых спортсменов, которым придется выступать под белым флагом. "Молодая гвардия Единой России" призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! А членам исполкома WADA мы настоятельно рекомендуем отказаться от политических игр и соблюдать принципы Олимпийской хартии — наказывать только недобросовестных спортсменов", — сказал Аширов.
Как пояснили в МГЕР, в акции приняли участие более 100 активистов. Они растянули у здания Олимпийского комитета России (ОКР) российский флаг, скандируя "Мы вместе все равно", "Мы — одна команда", "Наши спортсмены — наша гордость", "Спорт в сердцах", "WADA, хватит играть в политику".
У стен ОКР были выставлены мольберты с фотографиями спортсменов, которые из-за решения WADA не смогут представлять Россию на международных соревнованиях. В завершении акции участники запустили в небо десятки шаров с олимпийской символикой и надписью: "Объективность, независимость WADA — прощай", отметили в пресс-службе.
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Комментарии 12 
Теги:
Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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