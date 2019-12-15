«Нас не волнуют позорящие страну спортсмены»

Роднина потребовала открыто говорить о позорящих Россию спортсменах

Депутат Госдумы , трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что нужно больше говорить о виновных в употреблении запрещенных препаратов спортсменах. Ее слова приводит «Омск Здесь».

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну», — сказала Роднина.

Она признала, что не встречала в СМИ, чтобы «хотя бы один раз осудили тех спортсменов, которые совершают такие поступки», и призвала «открыто и честно» освещать эту проблему.

Роднина добавила, что принимавшим допинг атлетам повышенное внимание не принесет вреда.

«Их гражданская позиция от этого не страдает», — сказала депутат.

10 декабря Роднина уже комментировала скандал вокруг российского спорта. Тогда она заявила, что виновны в произошедшем руководства спортивных федераций. Депутат подчеркнула, что не стоит перекладывать вину на министра спорта или председателя Олимпийского комитета России.