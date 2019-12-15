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Роднина потребовала открыто говорить о позорящих Россию спортсменах 

Lenta.ru + ещё 9 20 минут назад
«Нас не волнуют позорящие страну спортсмены»
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что нужно больше говорить о виновных в употреблении запрещенных препаратов спортсменах. Ее слова приводит «Омск Здесь».
«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну», — сказала Роднина.
Она признала, что не встречала в СМИ, чтобы «хотя бы один раз осудили тех спортсменов, которые совершают такие поступки», и призвала «открыто и честно» освещать эту проблему.
Роднина добавила, что принимавшим допинг атлетам повышенное внимание не принесет вреда.
«Их гражданская позиция от этого не страдает», — сказала депутат.
10 декабря Роднина уже комментировала скандал вокруг российского спорта. Тогда она заявила, что виновны в произошедшем руководства спортивных федераций. Депутат подчеркнула, что не стоит перекладывать вину на министра спорта или председателя Олимпийского комитета России.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения на четыре года. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.
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Комментарии 8 
Теги:
Зимние виды спорта , Российские спортсменки , Россия без Олимпиады , Ирина Роднина , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство
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