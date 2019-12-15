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В Кремле рассказали об апелляции на решение WADA 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
В Кремле рассказали об апелляции на решение WADA
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете российских флага и гимна на международных соревнованиях.
Песков заявил, что это решение противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым.
"Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна", — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее в Кремле прокомментировали решение WADA.
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Теги:
Зимние виды спорта , Дмитрий Песков , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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