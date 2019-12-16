Российским спортсменам поможет Дед Мороз

Дед Мороз сделает все, что в его волшебных силах, чтобы помочь отстраненным российским спортсменам. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил он сам.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории тем, что лишило страну права проводить крупные международные соревнования, а спортсменам оттуда позволило на протяжении четырех лет участвовать в таковых лишь в нейтральном статусе.
Сегодня Дед Мороз дал в Москве пресс-конференцию. В ходе нее его среди прочего попросили помочь российским спортсменам.
«Все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать», — заявил он в ответ, подчеркнув при этом, что «кто что заслужил, так оно и будет», потому что он болеет за честный и достойный спорт.
На той же пресс-конференции Дед Мороз сообщил, что болеет еще и за экологию — не признает натуральный мех и носит искусственный, выращивает настоящие елки, огорчается, когда видит, что их выбрасывают по окончании новогодних праздников, а у себя дома ставит искусственные ели. Кроме того, он выразил готовность пригласить к себе экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг, чтобы та увидела настоящий мороз.