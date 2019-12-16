Российским спортсменам поможет Дед Мороз

Дед Мороз обещал помочь российским спортсменам

Дед Мороз сделает все, что в его волшебных силах, чтобы помочь отстраненным российским спортсменам. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил он сам.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории тем, что лишило страну права проводить крупные международные соревнования, а спортсменам оттуда позволило на протяжении четырех лет участвовать в таковых лишь в нейтральном статусе.

Сегодня Дед Мороз дал в Москве пресс-конференцию. В ходе нее его среди прочего попросили помочь российским спортсменам.

«Все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать», — заявил он в ответ, подчеркнув при этом, что «кто что заслужил, так оно и будет», потому что он болеет за честный и достойный спорт.