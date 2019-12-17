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РУСАДА назвало число открытых в ходе перепроверки проб московской лаборатории дел 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Назвало число направленных WADA на перепроверку допинг-проб
Фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko
ВАДА передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро. Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У ВАДА список этих имен есть, но они его не публикуют», — передает РИА «Новости» слова Пахноцкой.
Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил предположение, что появление этих 15 дел — скорее результат исследования биоматериалов, а не электронных данных.
«Нет, это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так», — сказал он.
По словам Пахноцкой, делабудут рассмотрены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в начале 2020 года.
«Переданные нам дела будут проходить обработку результатов и слушания в РУСАДА. Когда будет вынесено решение — количество дней или недель не назову, потому что у нас есть очередь дел. И полученные из ВАДА дела просто ждут своей очереди. Заседание дисциплинарного комитета у нас точно проходит раз в месяц, а иногда и чаще. Заседают целый день, иногда с десяти утра до десяти вечера», — сказала Пахноцкая.
«Из-за процедурных вопросов я не могу вам сказать, что, например, через два месяца мы вынесем решение. Но это какой-то разумный период. Наверное, речь о начале следующего года. Эти дела, полученные от ВАДА, пойдут уже на следующий год, потому что декабрьское заседание уже на полный день занято делами, открытыми ранее», — рассказала замглавы РУСАДА.
Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
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Теги:
Зимние виды спорта , Юрий Ганус , Маргарита Пахноцкая , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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