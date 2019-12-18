WADA заподозрили в страхе проиграть России в суде

«Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России, иначе как политическим заказом не назовешь», — сказал Газзаев, подчеркнув, что эти события не поддаются логическому объяснению.

По мнению Газзаева, комиссия спортсменов WADA из страха собирается обратиться в CAS с целью ужесточения санкций против России.

«Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет апелляцию», — заключил чиновник.

17 декабря стало известно, что против российских спортсменов открыли новые дела о допинге. По словам заместителя гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, процесс перепроверки информации еще идет.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в CAS.