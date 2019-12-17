О чём говорят неделю спустя после вердикта WADA

В РУСАДА подвели первые итоги перепроверки проб московской лаборатории. По словам заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой, Всемирное антидопинговое агентство вернуло около 15 дел. Их рассмотрение состоится в начале 2020 года. Российский велогонщик Ильнур Закарин признался, что не исключает возможность смены спортивного гражданства, а глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на то, что страна не лишится права проведения хоккейных чемпионатов мира.

«Наличие отбытого наказания не может быть критерием недопуска»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает перепроверку допинг-проб, извлечённых из базы московской лаборатории. На данный момент в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было возвращено около 15 дел. Их рассмотрение состоится в начале 2020 года на заседаниях дисциплинарного комитета. Остальные данные перенаправляются в международные федерации.

«Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. WADA его не публикует», — приводит слова заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой РИА Новости.

19 декабря состоится заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будет принято решение о подаче апелляции на санкции WADA в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). По словам спортивного юриста Юрия Зайцева, на рассмотрение дела потребуется около трёх недель.

«Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу месяца сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финальное решение CAS», — пояснил Зайцев.

Стоит отметить, что для российской стороны продолжительность процесса будет иметь большое значение, так как если он затянется, санкции могут коснуться и Олимпийских игр 2024 года. Кроме того, юрист заверил, что при допуске на соревнования будет учитываться, привлекался ли спортсмен к ответственности за употребление допинга.

«Наличие уже отбытого наказания за антидопинговое нарушение не может быть критерием недопуска спортсмена на соревнования», — добавил Зайцев.

Более серьёзные проблемы с попаданием в Токио могут возникнуть у легкоатлетов. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ заявил, что организация должна быть полностью уверена в чистоте всех участников соревнований. В связи с этим россияне могут не получить даже нейтрального статуса на Олимпиаде.

«Пока мы не будем полностью уверены в наличии надёжной системы, я не намерен рисковать карьерами чистых молодых спортсменов, посвятивших по меньшей мере полжизни тому, чтобы выйти на этот уровень», — цитирует Коэ Inside The Games.

«Ситуация с отстранениями стала для нас привычной»

Большое количество вопросов по-прежнему вызывает судьба сборных по командным видам спорта, а также турниров, которые должны пройти на территории России. Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на положительный исход дела.

«Если сможем оставить турниры в России — это было бы хорошо. Мы будем общаться с юристами. В противном случае не так просто будет всё отменить и переиграть. К тому же у нас уже подписаны контракты со страной», — рассказал функционер в интервью ТАСС.

По его мнению, решение WADA несправедливо, так как от санкций могут пострадать целые команды, не замешанные в допинговых скандалах. Он выразил уверенность в том, что в основе подобных решений всегда лежит политика.

«Нам надо думать о спорте и защите чистых спортсменов. Об этом все говорят. Эй! Мы пять лет проверяли хоккеистов — они чисты! Так защитите их! Не вводите коллективное наказание! Мы же все в одной лодке. А нам отвечают: «Хорошо, наказаны все». Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — добавил Фазель.

«Я не вдавался в детали случившегося, но нужно сначала организовать серьёзную проверку. Спорт должен оставаться спортом. Чистых атлетов необходимо наоборот выделять, помогать им и гордиться ими», — приводит слова Ржиги «Спорт-Экспресс».

В том случае, если санкции останутся в силе, атлетам предстоит сделать выбор: выходить на старты под нейтральным флагом или вовсе отказаться от участия в соревнованиях. На данный момент мнения по этому вопросу разделились. Так, двукратный чемпион страны по велоспорту Ильнур Закарин признался, что рассматривает возможность смены гражданства. В то же время он готов выступить на Олимпиаде и без российского триколора.

«У меня действительно была такая идея. Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет ещё подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Нельзя смешивать эти две вещи. Решение о моём допуске на Игры в Рио-де-Жанейро было принято за два дня до старта. У меня не было времени на подготовку. Так что выступить было нереально. Очень обидно», — цитирует велогонщика Cycling News.

Он подчеркнул, что готов бороться за право выступать на соревнованиях, так как уверен в своей чистоте.

«Больше шести лет живу за границей. WADA утверждает, что нарушения были в России, поэтому ответственность несёт РУСАДА. А к моим тестам оно не имеет отношения. Поэтому проблема меня касаться не должна. Готов предоставить любые документы. В спорте всегда нужно что-то доказывать, и я готов к этому», — добавил велогонщик.

В свою очередь, глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов выразил сожаление по поводу того, что спортсмены вынуждены задумываться о смене гражданства.

«Ситуация с отстранениями стала для нас уже привычной, и от атлета тут мало что зависит. Спортивный век короток, и все это прекрасно понимают. Это тяжёлая ситуация для всех нас, но как человек, как бывший спортсмен я понимаю, что сейчас чувствуют те, кто вынужден бороться за своё будущее», — цитирует Екимова РИА Новости.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе по боксу Фёдор Чудинов также раскритиковал решение WADA.

«Мы думали, что после Пхёнчхана от нас отстанут. А нас продолжают унижать. Что это такое? Это всё равно, что отказаться от родины. Как ты можешь не представлять свою страну на соревнованиях? Они заставляют нас стыдиться того, откуда мы. А это неправильно. Неважно, откуда ты. Ты должен гордиться своим домом и развивать его», — приводят слова Чудинова «Известия».

По его мнению, ситуацию с отстранением России трудно воспринимать всерьёз.