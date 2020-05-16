МОК обратился с призывом к правительствам разных стран

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал правительства стран включить спорт в их программу по восстановлению от последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"МОК призывает правительства мира включить спорт в свои программы поддержки после кризиса в связи с важной ролью спорта в профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний", — заявил функционер.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 309 тыс. человек, 1,7 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,6 млн Ранее сообщалось, что МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Игр.