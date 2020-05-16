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МОК призвал правительства разных стран поддержать спорт 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
МОК обратился с призывом к правительствам разных стран
Фото: РИА Новости
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал правительства стран включить спорт в их программу по восстановлению от последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"МОК призывает правительства мира включить спорт в свои программы поддержки после кризиса в связи с важной ролью спорта в профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний", — заявил функционер.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 309 тыс. человек, 1,7 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,6 млн Ранее сообщалось, что МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Игр.
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Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Томас Бах , ИТАР-ТАСС
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