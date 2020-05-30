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WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР 

RT на русском и ещё 11 22 часа назад
WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР
Фото: AFP
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
«WADA очень уверено в надежности и независимости своих процессов. В каждом расследовании, которое они проводят, следователи WADA действуют тщательно и независимо от руководства и руководящих органов WADA и следуют туда, куда их приводят доказательства», — приводит слова WADA Insidethegames
Отмечается, что во всех случаях соблюдения требований в отношении подписанта Всемирного антидопингового кодекса независимый комитет по соответствию представляет свои рекомендации исполнительному комитету WADA, а в его состав в равной степени входят представители спортивного движения и представители власти со всего мира.
«В случае с РУСАДА и комитет по соответствию и исполнительный комитет были единодушны. В конечном счете, решение принимает Спортивный арбитражный суд (CAS), а не WADA, что добавляет процессу еще один уровень независимости», — добавили в WADA.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
Ожидается, что слушания в CAS, перенесённые из-за пандемии коронавируса, пройдут в начале июля.
Ранее глава ОКР выразил надежду, что слушания по делу WADA и РУСАДА займут не больше недели.
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Комментарии 1
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