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ФИФА получила от WADA данные московской лаборатории 

Газета.Ru 15 часов назад
ФИФА получила от WADA данные московской лаборатории
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) пакет данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает РИА "Новости".
30 апреля ФИФА приняла участие в вебинаре WADA, однако полный пакет дел из лаборатории был доставлен в Федерацию только 29 мая.
"Внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и всемирным антидопинговым кодексом. Мы не можем предоставить более полную информацию на данном этапе", — отмечено в пресс-службе ФИФА.
Ранее сообщалось, что допинговые дела россиян переданы в Международный союз велосипедистов.
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Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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