ФИФА получила от WADA данные московской лаборатории 

Международная федерация футбола (ФИФА) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) пакет данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает РИА "Новости".

30 апреля ФИФА приняла участие в вебинаре WADA, однако полный пакет дел из лаборатории был доставлен в Федерацию только 29 мая.

"Внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и всемирным антидопинговым кодексом. Мы не можем предоставить более полную информацию на данном этапе", — отмечено в пресс-службе ФИФА.

Ранее сообщалось, что допинговые дела россиян переданы в Международный союз велосипедистов.