Глава ОКР призвал реформировать WADA 

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
"Убежден, что назрела необходимость реформ в международной антидопинговой организации. Полномочия должны быть распределены между разными центрами влияния. Сейчас же сложилась монополия", — цитирует Подзнякова РИА "Новости".
Глава ОКР считает, что в руках WADA фактически сосредоточена вся власть. Также функционер добавил, что его мнение поддерживают иностранные колеги.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что он был против закрытых слушаний дела РУСАДА против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS).