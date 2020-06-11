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Глава ОКР призвал реформировать WADA 

Газета.Ru 11 июня 2020
Глава ОКР призвал реформировать WADA
Фото: РИА Новости
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
"Убежден, что назрела необходимость реформ в международной антидопинговой организации. Полномочия должны быть распределены между разными центрами влияния. Сейчас же сложилась монополия", — цитирует Подзнякова РИА "Новости".
Глава ОКР считает, что в руках WADA фактически сосредоточена вся власть. Также функционер добавил, что его мнение поддерживают иностранные колеги.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что он был против закрытых слушаний дела РУСАДА против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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Зимние виды спорта , Юрий Ганус , Станислав Поздняков , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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