Глава ОКР призвал реформировать WADA 

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"Убежден, что назрела необходимость реформ в международной антидопинговой организации. Полномочия должны быть распределены между разными центрами влияния. Сейчас же сложилась монополия", — цитирует Подзнякова РИА "Новости".

Глава ОКР считает, что в руках WADA фактически сосредоточена вся власть. Также функционер добавил, что его мнение поддерживают иностранные колеги.