ITA получила от WADA более 50 дел россиян 

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило получение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) более 50 приоритетных дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Ранее WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, попавших под подозрение в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории, информация передана в 28 антидопинговых организаций — 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.