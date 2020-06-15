Назван главный тренер сборной РФ по горнолыжному спорту

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Министр спорта России Олег Матыцин утвердил кандидатуру специалиста 15 мая. Об этом проинформировал президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

По словам главы Федерации, Попкова фактически исполняла обязанности главного тренера еще в прошлом сезоне, а также являлась старшим тренером женской команды по горнолыжному спорту.