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Попкова стала главным тренером сборной России по горнолыжному спорту 

Газета.Ru и ещё 10 9 часов назад
Назван главный тренер сборной РФ по горнолыжному спорту
Фото: Dominic Ebenbichler/Reuters
Анастасия Попкова была утверждена в должности главного тренера сборной России по горнолыжному спорту, сообщает ТАСС.
Министр спорта России Олег Матыцин утвердил кандидатуру специалиста 15 мая. Об этом проинформировал президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.
По словам главы Федерации, Попкова фактически исполняла обязанности главного тренера еще в прошлом сезоне, а также являлась старшим тренером женской команды по горнолыжному спорту.
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко считает своей главной задачей восстановить Александру Трусову.
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Зимние виды спорта , Александра Трусова , Олег Матыцин , Анастасия Попкова , Евгений Плющенко , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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