Чемпионка по шорт-треку находится в реанимации

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Бронзовый призёр Олимпийских Игр-2018 в эстафете Лара ван Рейвен находится в реанимации в критическом состояни.

Об этом сообщает AD. Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора, который проходил во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения работы иммунной системы. Сейчас её положение стабильно, но остается критическим.

27-летняя ван Рейвен является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете и трехкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что чемпиона Европы по шорт-треку Ситникова призвали в спортроту.