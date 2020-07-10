Призер Олимпийских игр умерла в 27 лет 

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхенчхане нидерландская конькобежка Лара ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет, сообщает ТАСС. Девушка страдала иммунным заболеванием.
Отмечается, что резкое ухудшение здоровья ван Рёйвен почувствовала во время тренировочных сборов во французских Пиренеях в конце июня. Спортсменку госпитализировали и поместили в реанимацию. 10 июля стало известно, что шорт-трекистка скончалась.
Лара ван Рёйвен трижды выигрывала чемпионат Европы, являлась чемпионкой мира, а также на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль. Журналисты подчеркивают, что расстройство имунной системы у спортсменки возникло после перенесенной операции на плече.
Ранее, как сообщал «Рамблер», нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии. 23-летнего спортсмена увезли на «скорой» прямо с тренировке, на которой он почувствовал недомогание. До этого на тренировке во время пробежки скончался 22-летний защитник футбольного «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. У молодого спортсмена внезапно остановилось сердце.