Призер Олимпийских игр умерла в 27 лет 

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхенчхане нидерландская конькобежка Лара ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет, сообщает ТАСС . Девушка страдала иммунным заболеванием.

Отмечается, что резкое ухудшение здоровья ван Рёйвен почувствовала во время тренировочных сборов во французских Пиренеях в конце июня. Спортсменку госпитализировали и поместили в реанимацию. 10 июля стало известно, что шорт-трекистка скончалась.

Лара ван Рёйвен трижды выигрывала чемпионат Европы, являлась чемпионкой мира, а также на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала бронзовую медаль. Журналисты подчеркивают, что расстройство имунной системы у спортсменки возникло после перенесенной операции на плече.