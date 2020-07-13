В РУСАДА нашли нарушения финансовой деятельности 

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Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

СМИ: британские участники Олимпиады 2012 года принимали препарат, разработанный для спецназа США

РУСАДА отправило десять дел в управление МВД по контролю за оборотом наркотиков