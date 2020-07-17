Бах готов вновь баллотироваться на пост главы МОК 

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации.

Если вы, члены МОК, хотите, я готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, чтобы продолжить служить вам и олимпийскому движению, которое мы все так любим, ещё четыре года, — сказал он во время сессии МОК, которая организована в формате видеоконференции.

Олимпийский чемпион по фехтованию Бах возглавил комитет в 2013 году на срок в восемь лет. Его могут избрать ещё на четыре года во время выборов в Афинах, которые пройдут в будущем году.

Ранее NEWS.ru писал, что МОК перенёс юношеские Олимпийские игры в Дакаре с 2022 года на 2026-й. По словам главы комитета Томаса Баха, решение было принято в связи с пандемией. Он также отметил, что отсрочка позволит лучше спланировать соревнования.