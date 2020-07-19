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Лещенко рассказал, почему на Олимпиаде-80 мишка «заплакал» 

ТК «Звезда» 19 июля 2020
Названа причина «слез» мишки на Олимпиаде-80
Фото: Twitter
По словам певца, это могло быть запланировано.
Лев Лещенко прокомментировал телеканалу «Звезда» появившуюся в СМИ информацию о том, что мишка, символ Олимпиады 1980 года в Москве, «заплакал» на церемонии закрытия Игр случайно.
«Дело в том, что солдат там заснул, а режиссер, который ставил это панно, все делал (там целый ларец солдат сидел), и кто-то там заснул, он крикнул: «37,36,35 место, вы что там, спите?» Они повернулись и вдруг покатилась слеза из глаза», — сказал народный артист РСФСР.
Однако певец уверен, что на самом деле все это было запланировано.
Ранее Лещенко рассказал о том, как появилась знаменитая песня «До свидания, Москва».
Напомним, что Олимпийские игры начались в столице 19 июля 1980 года. Церемония закрытия состоялась 3 августа. В этом году страна отмечает 40-летие данного события.
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