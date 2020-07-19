Названа причина «слез» мишки на Олимпиаде-80

Все новости на карте

По словам певца, это могло быть запланировано.

Лев Лещенко прокомментировал телеканалу «Звезда» появившуюся в СМИ информацию о том, что мишка, символ Олимпиады 1980 года в Москве, «заплакал» на церемонии закрытия Игр случайно.

«Дело в том, что солдат там заснул, а режиссер, который ставил это панно, все делал (там целый ларец солдат сидел), и кто-то там заснул, он крикнул: «37,36,35 место, вы что там, спите?» Они повернулись и вдруг покатилась слеза из глаза», — сказал народный артист РСФСР.

Однако певец уверен, что на самом деле все это было запланировано.

Ранее Лещенко рассказал о том, как появилась знаменитая песня «До свидания, Москва».

Напомним, что Олимпийские игры начались в столице 19 июля 1980 года. Церемония закрытия состоялась 3 августа. В этом году страна отмечает 40-летие данного события.