Ганус намерен сохранить за собой пост главы РУСАДА

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
2 1
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
0 2
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
19:00
Спартак М Спартак М
Ростов
Ростов
19:00
Зенит Зенит
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Ганус заявил о намерении сохранить за собой пост главы РУСАДА 

News.ru и ещё 9 20 часов назад
Ганус намерен сохранить за собой пост главы РУСАДА
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не намерен покидать свой пост.
Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Ранее по инициативе Олимпийского и Паралимпийского комитетов России был проведён углублённый аудит РУСАДА, выявивший нарушения в его деятельности. Кроме того, по результатам проверки Гануса заподозрили в нецелевом расходовании средств и причастности к коррупции. 21 июля РУСАДА опубликовало ответ на этот отчёт, в котором отвергло результаты аудита.
По словам Гануса, от него хотят, чтобы он добровольно покинул свой пост, что, в свою очередь, станет частью «перезагрузки» агентства.
Но я пришел сюда не гламурить, для меня это миссия, борьба за чистый спорт, поэтому пост покидать я не буду, — заявил глава РУСАДА.
Он подчеркнул, что делает всё, чтобы не дать возможности «незаконным образом перезагрузить РУСАДА», передаёт «Интерфакс».
Мы аудируем другие агентства, на нас равняются другие, нас уважают, — сказал гендиректор.
Ранее NEWS.ru писал о том, что представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали результаты аудиторского отчёта, который был проведён по заказу Олимпийского комитета РФ. В сообщении отмечается, что предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов. В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите, направленной против генерального директора и заместителя генерального директора агентства.
News.ru: последние новости
Глава РУСАДА Ганус допустил возможность инсценировки его «ухода из жизни» Глава РУСАДА Ганус допустил возможность инсценировки его «ухода из жизни» ОКР поддержит Баха на выборах главы МОК ОКР поддержит Баха на выборах главы МОК Бах готов вновь баллотироваться на пост главы МОК Бах готов вновь баллотироваться на пост главы МОК
Комментарии 1
Зимние виды спорта , Юрий Ганус , Эхо Москвы , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Сборная 35-го тура Английской Премьер-лиги
Сборная 35-го тура Английской Премьер-лиги
«Здесь ловить нечего»: спортсмены бросают Россию
«Здесь ловить нечего»: спортсмены бросают Россию
Как заработать на битве за Лигу чемпионов
Как заработать на битве за Лигу чемпионов
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение