Родченков разоблачил грязные планы СССР на ОИ

Спортивный функционер и перебежчик Григорий Родченков выдвинул свою версию, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года, которая прошла в США.

«СССР планировал спрятать допинг-лабораторию на корабле и доставить его в Лос-Анджелес. Все это случилось из-за того, что было объявлено, что на Играх-1984 будут выявлять все препараты, в том числе станозолол и тестостерон», — написал Родченков в своей книге.

По его словам, в СССР решили перестраховаться и только проверить спортсменов на допинг перед отъездом, но привезти с собой корабль-лабораторию, которая гарантировала бы, что ни один «грязный» советский спортсмен не вышел на старт.

Однако в Лос-Анджелесе не пустили корабль на причал.

«Это была последняя капля, которая переполнила чашу. В Политбюро решили полностью бойкотировать Олимпиаду», — написал Родченков.

Напомним, Игры 1984 года бойкотировались СССР и большинством социалистических стран. Это произошло из-за бойкота США предыдущей Олимпиады 1980 года в Москве.

Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Многие в России считают его предателем.

Родченков скрылся на территории США после того, как заявил, что российские спортсмены якобы массово употребляли допинг, а в стране существовала «государственная допинговая программа».

Сейчас 59-летний информатор находится под постоянным наблюдением ФБР , живет по тайному адресу и боится возмездия.