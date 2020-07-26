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Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады в США 

Майк Габриелян и ещё 36 26 июля 2020
Родченков разоблачил грязные планы СССР на ОИ
Фото: ТАСС
Спортивный функционер и перебежчик Григорий Родченков выдвинул свою версию, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года, которая прошла в США.

«СССР планировал спрятать допинг-лабораторию на корабле и доставить его в Лос-Анджелес. Все это случилось из-за того, что было объявлено, что на Играх-1984 будут выявлять все препараты, в том числе станозолол и тестостерон», — написал Родченков в своей книге.

По его словам, в СССР решили перестраховаться и только проверить спортсменов на допинг перед отъездом, но привезти с собой корабль-лабораторию, которая гарантировала бы, что ни один «грязный» советский спортсмен не вышел на старт.
Однако в Лос-Анджелесе не пустили корабль на причал.

«Это была последняя капля, которая переполнила чашу. В Политбюро решили полностью бойкотировать Олимпиаду», — написал Родченков.

Напомним, Игры 1984 года бойкотировались СССР и большинством социалистических стран. Это произошло из-за бойкота США предыдущей Олимпиады 1980 года в Москве.
Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Многие в России считают его предателем.
Родченков скрылся на территории США после того, как заявил, что российские спортсмены якобы массово употребляли допинг, а в стране существовала «государственная допинговая программа».
Сейчас 59-летний информатор находится под постоянным наблюдением ФБР, живет по тайному адресу и боится возмездия.
У некоторых наблюдателей возникают сомнения в его адекватности. В частности, ранее «Рамблер» сообщал, что в интервью западным СМИ Родченков сделал следующее странное заявление: «Все российские спортсмены либо из армии, либо из полиции, либо из ФСБ. И как же они в таком случае могут быть „чистыми“? „Я отдал тебе приказ, ты мой офицер, ты должен это сделать“.
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Зимние виды спорта , Григорий Родченков , ФСБ , ФБР
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